Geçtiğimiz sezon zor bir kongre sürecinde yeni yönetimini belirleyen İnegölspor, Abdurrahman Maksutlar başkanlığında oluşturduğu yeni yönetim kongrede 3 yıllık bir programla göreve başladı.

Eski yönetimden tek yıllık mukavelelerle devraldığı oyuncuların tamamına yakını takımdan ayrıldığı için takımı sil baştan yeniden oluşturmak zorunda kaldılar. Bu yeni kadroyu ilk defa 2. Ligde Teknik Direktörlük yapacak olan bir teknik direktöre ve onun getirdiği menajer ve oyuncu izleme ekibi ile lige kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada çok kötü giden sonuçlar alınca bu teknik heyetle yollarını ayırdı ve takımı Necati Erkmen’e teslim etti. Necati hocada tüm çabalarına rağmen bu kötü gidişi durduramayınca, hocayla yollarını ayıran yönetim, takımın başına yine ilk defa teknik direktörlük yapacak olan İbrahim Dağaşan’ı getirdi ve sezonun bitmesine birkaç maç kala bu üçüncü teknik adamla da yollarını ayırarak son maçlarını yardımcı Eser Durak ile tamamladı. Bir sezonda 4 teknik direktör değiştiren takımımız, sezonu oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, attığı 42 gole karşılık kalesinde 51 gol görerek -9 Averajla ligi 13. sırada tamamladı. Sezona başlarken vadettiği 3 projenin birincisi, ligi orta sıralarda tamamlamaktı. Bunu başardılar. İkincisi altyapıyı güçlendirip altyapıdan ilk 11’de en az 7-8 genç oynatmaktı. Bunu kısmen başardılar. Ancak zor bir sezon geçirdiği için maçlarda bu gençlere yeteri kadar şans veremedi. Üçüncü hedefleri 35 Milyon TL olan borçla devraldıkları kulübünün borçlarını asgari seviyeye indirmekti. Maalesef bunu yapamadılar. Bunun sebeplerini Abdurrahman Maksutlar kongrede açıkladı. Borçların 64 milyon TL’ye yükselmesi, ödemeleri zorlaştırırken Kırklareli maçına giden takım otobüsü icra yoluyla bağlandı. Bir taraftan ağırlaşan borç yükü, bir taraftan hepimizi üzen otobüs bağlanması ve takımımızın transfer tahtasının kapanması, bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim sezon bitmeden olağanüstü kongre kararı aldı. Ancak bu borç yükü ve transfer tahtasının kapanması, yeni yönetimin oluşmasını çok zorlaştırdı. İlçemizin yöneticileri, İktidar Partisi yöneticileri bir istişare toplantısı yaparak, bu borç yüküne çözüm bularak yeni yönetimi Kani Ademoğlu ve arkadaşlarını layık görerek kongreye gidildi. Kongrede İnegölspor’umuz Kani Ademoğlu ve yeni yönetimine oy birliği ile teslim edildi.

20 Mayıs 2025 tarihinde göreve seçilen Kani Ademoğlu ve yönetimine başarılar diliyoruz. Kani Ademoğlu kongrede yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık gören ilçe yöneticilerimize teşekkür ederken, daha önceki yıllarda 5 yıllık başkanlık ve yöneticilik tecrübesini kullanarak öncelikle transfer tahtasını açacaklarını, takım otobüsünü icradan alacaklarını ve diğer hedeflerini açıkladı. Kani Ademoğlu ve arkadaşları, gerçekten zor bir dönemde, zor bir görevi üstlendiler. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Kani Ademoğlu ve yönetimi kısa sürede görev dağılımını yaparak sosyal medyada ve basında paylaştılar. Tüm yöneticilerimize aldıkları görevlerde başarılar diliyoruz.

Kani Ademoğlu ve yönetimini bekleyen sorunlar;

1- Öncelikle kulüp çalışanlarının maddi sorunlarını çözüp, tesisleri işler hale getirmek.

2- Kapalı olan Transfer Tahtasını açarak takımda kalacak ve gidecek olan oyuncularımızla masaya oturup, takımda kalacak oyuncularımızla mukavele imzalamak.

3- Giden ve gidecek olan oyuncularımızın oynadıkları mevkilere oyuncu aramak.

4- Kaleci Egemen sezon bitmeden kulübü mahkemeye vererek takımdan ayrıldı. Yerine acilen iyi bir kaleci bulmak. Kaleci bir takımın yarısıdır sözünü unutmadan güvenilir bir kaleci bulmak. Alimert ve Fatih ayrıldı. Fatih gitsin, yerine Hasan Alp var. Alimert ile anlaşma sağlansa iyi olur. Müdafaada Recep Efe- M.Emre var. Bir tane stoper ve olursa bir sol bek alınmalı. Orta alanda Yusuf-Batuhan-Alican var. Uğur artık iyice yaşlandı ve ağırlaştı 2.Ligi kaldıramıyor. Forvette Sadık Arda-Hasan Alp var. Geçen sezonun en etkili ve faydalı oyuncusu İbrahim Can Köse ile yeniden anlaşma yapılsa iyi olur.

5- Eski yönetim kötü bir kadro bırakmadı. Mevcut kadro ile masaya oturup, anlaşmak faydalı olur.

6- Yeni yönetimin en önemli görevi önümüzdeki sezonun Teknik Direktörünü bulmaktır. Geçtiğimiz sezonlarda her sezon 3-4 tane teknik heyet değişikliği İnegölspor’umuzun İSTİKRARINI bozdu. Bu nedenle bu sezon iyi araştırılıp, istikrarlı bir teknik direktör bulmalı ve bu sezon ne olur rica ediyorum tek bir teknik heyetle sezonu bitirelim.

7- Geçtiğimiz sezonlarda İnegölspor’da futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Bahattin Güneş ve 8-9 oyuncu alacaklarına karşılık kulübü dava ettiler. Bu sorunu çözmek kolay değil. Burada Kani Ademoğlu’nu bu göreve ikna eden büyüklerimiz devreye girmesi gerekiyor. Umarız bu sorun en az hasarla atlatılır.

8- Alt yapımıza Abdurrahman Başkan tarafından başlatılan destek artarak devam ettirilmelidir. Alt yapımızı güçlendirmezsek, tahtalarımız hep tehlikede olur.

9- Yeni bir heyecan yaratmak için İnegölspor’un yeni stadının yapılmasına hızla başlanmalıdır. Stat konusunda ülkemizin diğer şehirlerine göre çok geriyiz.

10- Tüm bunları başarmak için Kani Ademoğlu ve yönetiminin 150 milyon TL’lik bütçesinin uygulanabilmesi için başta ilçe yöneticilerimiz, STK’larımız, Organize Sanayilerimiz, Ticaret ve sanayi odamız, Mobilyacılar odamız ve kısaca tüm camianın bu taşın altına gücü oranında elini koyması şart oldu.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz yeni bir yönetimle dimdik ayakta kaldı. Bundan sonra yeni ve eski yönetimler, kulüp çalışanlarımız, futbolcularımız, taraftarlarımız camia olarak hepimiz kenetlenerek İnegölspor’umuzu girdiği bu girdaptan el birliği ile çıkarıp ayağa kaldırmalıyız. İnanmak başarının yarısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 34 yıldır izlediğim ve yazdığım İnegölspor’umuzun 2025-2026 sezonunda başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”