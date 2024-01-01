Bursa'da yeni yılın ilk günüde şehir genelinde sisli bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Salı günü, sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları sağanak yağmurlu bir hava karşılayacak. En yüksek sıcaklık 17 derece seviyelerinde seyredecek.

Çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 7 derece olacak. Şehrin genelinde çok bulutlu hava etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl^de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sisli bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini