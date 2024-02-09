Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Önder Tanır, Kestel’de coşkuyla karşılandı.

Yeniden Refah Partisi’nin Kestel Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından rozeti takılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede coşku ile karşılandı. Kestel İlçe Teşkilatı önünde toplanan yüzlerce kişi ellerinde bayrak ve meşaleler ile Başkan Tanır’ı karşıladı. Başkan Tanır’a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, İl Başkanı Murat Kolancı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sedat Yalçın, Kestel İlçe Başkanı Yakup Acar ve teşkilat mensupları eşlik etti.

"Kestel’e sözümüz, yapacak çok işimiz var"

Yeniden Refah Partisi Kestel İlçe Başkanlığı önünde adaylığını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "2019 yılında halkımızın teveccühüyle, belediye başkanı olarak hizmet etmeye başladım ve gayret ettim. Bunu da kalfalık dönemi olarak sayabiliriz diye düşünüyorum. Mahalle ayrımı yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan gerek merkezimizde gerekse köylerimizde kucaklayıcı olduk. Şu an 75 bini aşan nüfusumuzun, en küçüğünden en büyüğüne gönüldaşı olmaya çalıştık. Asla yukarıdan bakmadık. Buna sizler şahitsiniz. Geçtiğimiz dönem zor bir dönemdi. Bütün dünyanın mücadele ettiği, pandemi dönemi bütün olumsuzlukların yaşandığı bir dönem. Ekonomik sıkıntılar ve 6 Şubat depremi. Bütün bu olumsuzlukları mazeret olarak kabul etmedik, çalıştık ve eserleri ortaya koyduk. Geçtiğimiz mayıs ayında 4 büyük projemizin açılışını yaptık. Pek çok hizmeti hep birlikte hayata geçirdik. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. İnşallah, ustalık dönemimizde Yeniden Refah Partimizle, teşkilatımızla, bizleri yalnız bırakmayan siz Kestelli hemşehrilerimizle yaşanması imrenilecek, herkesin yaşamak istediği sosyal projeleriyle, kültür sanatıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla muhteşem bir ilçe olmayı kazanmış olacak. Ustalık dönemimizde bu işi taçlandıracağız. Bu manada bizlere güvenenlere bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Biz 75 bin nüfusuyla Kestel’de biriz beraberiz. Kardeşçe yaşadık, kardeşçe yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz. Bursa’da da inşallah Sedat Başkanımız damgasını vuracak. Bu manada bizleri yalnız bırakmadılar. şükranlarımızı sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.