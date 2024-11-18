Adapazarı Belediyesi tarafından Yenikent Bölgesine kazandırılan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri’nde 17 Kasım Pazar gününden itibaren her pazar günü Giyim ve Kumaş Pazarı da hizmet verecek. İlk açılışta pazarı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Işıksu, "Esnafımızın yanında olmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve Adapazarı’mızın değerine değer katmak için çalışıyoruz. 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnemiz, bu anlayışın güzel bir yansıması. Giyim ve Kumaş Pazarımızın da Yenikent Bölgemize hareketlilik ve ticari canlılık kazandıracağına inanıyorum, hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını temel alan, esnafla ve şehir insanı ile istişareli, insan odaklı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Son olarak Yenikent Bölgesine kazandırılan ve büyük beğeni kazanan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesi içerisinde Giyim ve Kumaş Pazarı da Pazar günleri hizmet verecek. 17 Kasım Pazar günü ilk açılışa katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Işıksu’ya Sakarya Seyyar Giyimciler Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Çetin Karagözoğlu ve Karaman Mahallesi Muhtarı Vedat Kaçar da eşlik etti.

Giyim ve Kumaş Pazarı’nın Yenikent Bölgesine katkı sunacağına olan inancını paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, "Yenikent Bölgemiz bizim göz bebeğimiz. Bölgemizin ihtiyaçlarını temel alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yerimizde hizmet veren Giyim ve Kumaş Pazarımız bölgedeki sosyal ve ekonomik hayatı güçlendirecek bir adım. Her hafta vatandaşlarımızı burada görmek ve birlikte bu enerjiyi paylaşmak bizim için mutluluk kaynağı olacak. Oda Başkanımız Yekta Tepe’ye ve tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Giyim ve Kumaş Pazarımızın da Yenikent Bölgemize hareketlilik ve ticari canlılık kazandıracağına inanıyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.

Sakarya Seyyar Giyimciler Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, Giyim ve Kumaş Pazarı için Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür ederek, "Esnafımızın taleplerine duyarlılık gösteren ve bu projeyi hayata geçiren esnaf dostu Mutlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Pazarın bölgeye sağlayacağı ticari hareketlilik esnafımızın da yüzünü güldürecektir. Hayırlı olsun" derken 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Çetin Karagözoğlu ve Karaman Mahallesi Muhtarı Vedat Kaçar ise, "Başkanımız Mutlu Işıksu’nun bölgeye kazandırdığı bu önemli proje için teşekkür ederiz. Mahallelerimizin taleplerine cevap veren bu tür adımlar, mahalle sakinlerimizin de yaşam kalitesini yükseltiyor. Nice çalışmalarda bir arada olacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.