Bursa merkez ve İnegöl ilçesi başta olmak üzere şehrin her lokasyonunda ciddi manada Bulgaristan göçmenleri yaşıyor. Önceki gün yapılan Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bulgaristan göçmenlerine müjdeyi verdi.



Başkan Bozbey, Almanya Düsseldorf şehrinin ardından Bulgaristan’a da Bursa'dan uçak seferleri düzenleyeceğini söyledi. Bursa’nın uluslararası turizm hedeflerine adıma adım yaklaştığını vurgulayan Bozbey, “Bulgaristan’a yakın zamanda Yenişehir Havalimanı’ndan uçuşlar başlayacak” dedi.