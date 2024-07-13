Yenişehir Belediyesi ilçede ve kırsalda ulaşım sorunu yaşanan bölgelerde çözüm için yerinde incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı 61 kırsal ve merkezde 10 mahallede ulaşım sorunlarını çözmek için düğmeye basıldı.

Yenişehir’e gelen Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Burulaş Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Silahlı halkın istek ve beklentilerini karşılamak için ulaşım sıkıntısı olan yerlerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Burulaş Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Silahlı, "Öncelikle ilçemize gelen Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile ekibine belediyemiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Toki konutları ulaşım güzergahı, havaalanı personel güzergah sorunu, kırsal mahaller belirli günlerde ulaşım alakalı sorunların giderilmesi, Söylemiş ve Ayaz Mahallelerinde, güzergahın mahalle içerisinden geçişi gibi halkımızdan gelen talepleri konuştuk. Sonrasında buralarda incelemelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde belirlediğimiz güzergahlarda yapılacak olan düzenlemelerle halkımızın isteklerini yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.