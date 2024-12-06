Bursa’nın Yenişehir İlçesinde yıllardır yaşadığı sorunların çözülmesi için çalmadık kapı bırakmayan Servis Kooperatifi yöneticileri Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile görüştü. Yenişehirli servisçiler, ilçeden aldıkları işçileri Bursa’daki evlerine taşırken sorun yaşadıklarını, zabıtadan ve UKOME’den güzergah izni istediklerini dile getirdiler.

Yenişehir Servis Kooperatifi yönetimi, Belediye Başkanı Ercan Özel’den destek istediler. Başkan Özel tarafından alınan randevular ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Vali yardımcısı Mustafa Güney, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve UKOME Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü’yü ziyaret ederek yardım istediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’de Servis Taşımacılığı yapan esnaflarımızın yıllardır süre gelen sorunlarına çözüm bulabilmek için gayret sarf ediyoruz. Sıkıntılarını bizlerle paylaşan Yenişehir Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban ve Başkan Yardımcısı Üzeyir Şebin ile yaşadıkları sorunları ayrıntılı olarak görüştük. Yenişehirli servisçi esnaflarımızın sorunlarının çözümü için Bursa Valimiz Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve UKOME Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü’yü ziyaret ederek konuyu detayları ile masaya yatırarak, esnaflarımızın taleplerini ilettik” diye konuştu.

Başkan Özel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in de yakından takip ettiği konu ile ilgili servisçi esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.