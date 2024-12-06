Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen Gönen 3. Kültür ve Kitap Günleri, halkın büyük ilgisiyle devam ediyor.

Kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinliği ziyaret eden Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, özellikle çocukların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkan Palaz, yaptığı açıklamada, “Belediyemizin düzenlediği Gönen 3. Kültür ve Kitap Günleri’ni ziyaret ettim. Hemşehrilerimizin, özellikle de çocuklarımızın yoğun ilgisi beni çok mutlu etti. Kitaplarla buluşan herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz pazar gününe kadar devam edecek. Tüm halkımızı bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum,” dedi.

Etkinlik, yazarların imza günleri ve söyleşilerle devam ederken, Gönen Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği destek halkın takdirini topluyor. Gönen 3. Kültür ve Kitap Günleri, pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.