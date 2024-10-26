Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Bursaspor, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Bursaspor, puan tablosunda önemli bir çıkış yakaladı.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Ateş, Burak Bakırbaş, Ertuğrul Kösterelioğlu

Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı (Hamza Gür dakika 46), Mehmet Yiğit (Furkan Sakı dakika 63), Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dakika 75), Furkan Özyapı (Sedat Cengiz dakika 63), İlhan Depe, Mücahit Can Akçay ( Barış Dalkıran dakika 83)

Belediye Kütahyaspor: Şemsettin Ender Kılıç, Eray Akar, Emir Can Çelik (Serkan Yıldız dakika 45), Onur Kolay, Mustafa Demirel (İbrahim Zeytin dakika 72), Gökay Eser (Seymen Salih Adalı dakika 72), Mustafa Emir Akyıldız, Arda Keser (Gökay Iravul dakika 78), Veysel Karani Ünal (Cemal Kaya dakika 78), Taylan Arman, Mücahit Çakır

Sarı kart: Emir Can Çelik (Belediye Kütahyaspor), Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), Furkan Özyapı (Bursaspor), Şemsettin Ender Kılıç (Belediye Kütahyaspor)