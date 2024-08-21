Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez’de kurulan bu yüzde 100 yerli üretim taş kırma ve eleme tesisinde; yol yapım, bakım ve onarımıyla asfalt yapımında kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda malzemeler üretiliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren tesis, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor.

CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip olan konkasör tesisi, saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip. Çevre dostu bu tesiste üretilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan kırma ve eleme tesisinde, asfalt üretiminde ve yol yapımında kullanılan kaliteli, eleklerle ayrıştırılmış 7 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

Taş kırma ve eleme yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan yüksek rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Elek sistemiyle çeşitli boyutlara ayrılan malzemeler, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde kurulu bulunan asfalt plent tesisinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Ayrıca, soğuk asfalt olarak bilinen sathi kaplama yolların imalatında, tesiste üretilen mıcırdan yararlanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin taş kırma ve eleme tesisinde ayrıca, yol yapımında plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan PMT malzemesi, saatte 500 ton kapasiteli ek tesiste üretiliyor. Doğaya saygılı çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu tesisinde, kullanılan modern sistemlerle düşük maliyetle yüksek kalitede malzeme üretiliyor. Tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulması da planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde, üretimde büyük bir tasarruf sağlanacak.