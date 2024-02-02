Bursaspor Kulübü, Nazilli Belediyespor maçı sonrası talimatlara aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü’nün 31.01.2024 tarihinde oynanan Bursaspor - Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA