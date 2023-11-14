Isparta'da gerçekleşen olayda, 71 yaşındaki site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın otoparkta vahşice dövülerek kemerle boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak, 49 yaşındaki Süleyman Çelik hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Çelik'in iş görüşmesi sırasında çıkan bir tartışmada, şeker hastalığından dolayı anlık bir sinirle cinayeti işlediğini beyan ettiği ifade edildi.

Olay, 28 Ocak'ta Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkındaki bir odada meydana geldi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı hareketsiz halde bulanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Süleyman Çelik'in Erdoğan ile tartıştığını ve ardından onu öldürdüğünü tespit etti. Çelik, ifadesinin ardından tutuklandı.

İddianamede, Süleyman Çelik'in temizlik işleri yaparak geçimini sağladığı, cinayetin işlendiği sitede daha önce çalıştığı, olaydan bir gün önce Erdoğan'ın kendisini gece bekçiliği için çağırdığı, olay günü siteye gittiği ve iş teklifini kabul ettiği belirtiliyor. Maaş konuşması sırasında çıkan anlaşmazlık sonucu Erdoğan'ın Çelik'e küfrettiği, bunun üzerine çıkan kavga sırasında Çelik'in Erdoğan'ı boğarak öldürdüğü açıklandı.

Çelik'in olayın ardından Erdoğan'ı otoparktaki odanın bir köşesine çekip üzerini örtüyle kapattığı, ardından siteden ayrıldığı ifade ediliyor. İddianamede, Çelik'in sürekli temizlik işine gitmesi nedeniyle eldiven bulundurduğu ve şeker hastası olduğu için anlık sinirle cinayeti işlediği ifadelerine eklendi.

Süleyman Çelik'e ait cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, eski eşine ait cep telefonuna olay tarihinden önceki akşam "Sabah kahvaltıya son kez bir şey alayım mı" şeklinde mesaj atması, olay sırasında cerrahi eldiven kullanması, iz bırakmamak için dikkatli davranması gibi unsurların değerlendirildiği iddianamede, sanığın olayı önceden tasarladığı ve kasten öldürme suçunu işlediği vurgulanıyor. Çelik'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.