Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmek amacıyla önemli bir etkinliğe katkı sağladı.

Troya Kültür Merkezi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Demir’in yürütücülüğünü yaptığı TÜSEB destekli "İyi Ebelik, İyi Gelecek" projesi kapsamında, yeşil sağlık uygulamaları ve iyi ebelik pratiği üzerine ebelik bölümü öğrencilerine kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.

Etkinliğe ÇOMÜ Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü de, Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek ve yüksek lisans öğrencisi Merve Nur Kızmaz tarafından sunulan "Yeşil Dönüşüm Niçin Gerekli?" başlıklı sunum ile önemli bir katkı sundu. Sunumda, sürdürülebilirlik ve çevre dostu sağlık uygulamalarının üniversitenin genel stratejileri ile nasıl bütünleştiği ve bu alandaki dönüşüm politikalarının önemi vurgulandı.

Eğitim programı, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ocak Aktürk ve Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Demir’in sunduğu, ebelik alanında yenilikçi ve ilgi çekici konulara değinen konuşmalarla devam etti. Programın sonunda, Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü ekibine teşekkür belgeleri sunulurken, Dr. İpek projeyi hayata geçiren ekibe, özellikle Dr. Demir ve Dr. Aktürk’e, gösterdikleri özenli çalışmaları için teşekkür etti. Yeşil sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik adımların, üniversitenin entegre yeşil dönüşüm politikası ile geniş çapta uygulanacağı vurgulandı.

ÇOMÜ, Yeşil Mutabakat kapsamındaki çalışmalarına hızla devam ederken, üniversite genelinde çevreye duyarlı sağlık uygulamalarını daha yaygın hale getirerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir eğitim ve yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.