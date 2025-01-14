Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Yeşilvadi Mahallesi’nde tamamlanan sondaj çalışmaları çerçevesinde yerin 160 metre derinliğinde yeni bir içme suyu kaynağı keşfetti. Tüm analizleri son teknoloji cihazlarla yapılan kaynağın suyu kesintisiz bir şekilde abonelere ulaşacak. Saatte 14 bin litre kapasiteye sahip olan bu kaynak, özellikle yaz aylarında artan su talebini karşılamada önemli bir rol oynayacak.

SASKİ tarafından keşfedilen su kaynağı, son teknoloji cihazlarla kapsamlı analizlerden geçirildi. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi sağlık standartlarına uygun bulundu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni kaynak bölge halkına güvenle ulaştırılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, alternatif kaynakların mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltarak sürdürülebilir su yönetimi oluşturduğu belirtilerek, “Bölgede başlattığımız çalışmalarla abonelerimize kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırıyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nüfusun su talebini sorunsuz şekilde karşılayacak kaynak aynı zamanda bölgenin su sorunlarına da kesintisiz çözüm olacak. Sondaj çalışmalarımızla şehrimize yeni kaynaklar kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.