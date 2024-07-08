Yeşim Grup ve Yıldırım Belediyesi iş birliği ile atık yemekler sokak hayvanları için mamaya dönüşüyor. Proje ile atık yemeklerin toplanaraksokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak ve çevresel duyarlılığı artırmak hedefleniyor.

Yeşim Grup ile Yıldırım Belediyesi arasında "Sıfır Atık İş Birliği Protokolü" imzalandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’yı protokol çerçevesinde Yeşim Grup’un Bursa merkez fabrikası Almaxtex Tekstil’de ziyaret etti. İmzalanan protokol çerçevesinde, Yeşim’in yemek atıkları artık hayvanlar için mama olacak.

İki kurum arasında imzalanan protokol, Yıldırım Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından işletilen mama tesisi aracılığıylaişletmelerde oluşan atık yemeklerin toplanarak sokak hayvanları için mama üretimini hedefliyor.

Yeşim Grup’un yemekhanesini de ziyaret eden Yılmaz,sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların önemini vurguladılar.

Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu protokol, Yıldırım Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesidir. Yeşim Grup ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde hem atık yemekleri değerlendirecek hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayacağız. Bu tür projelerin diğer işletmelere de örnek teşkil etmesini diliyorum. Birlikte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeşim Grup’un sosyal sorumluluk projelerine verdiği öneme değinen Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya ise "Yıldırım Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüteceğimiz bu proje, çevresel etkilerimizi azaltmak ve sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına attığımız önemli bir adımdır. Atık yönetiminde inovatif çözümler geliştirerek çevremize katkı sağlamak ve aynı zamanda sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. İş birliğimizin hem çevresel etkileri azaltmada hem de toplumsal fayda sağlamada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bu protokol ile Yeşim Grup ve Yıldırım Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre ve daha iyi yaşam şartları için birlikte çalışmaya devam edecekler.