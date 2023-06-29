'Kadına şiddete hayır' projesi kapsamında liselerde yapılan yetenek taramasında seçilen Sude Gürledik (15) ve Sevdet Çaçur (15), muaythai sporunda farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu.

Manisa Kick Boks İl Temsilciliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Turgutlu ilçe genelindeki liselerde eğitim gören kız öğrencilere yönelik, 'Kadına şiddete hayır' projesi başlattı. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında öğretmenleri tarafından seçilen 100 öğrenciye kick boks ve muaythai branşında eğitimler verildi. Lise 2'nci sınıf öğrencileri Sude Gürledik ve Sevdet Çaçur'un yetenekleri, Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan tarafından keşfedildi. Sevdet Çaçur, geçen yıla ağustos ayında Kütahya'da yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 63 kilo yıldız kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Sude Gürledik de bu yıl şubat ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 67 kilo gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Çaçur ve Gürledik, gözünü önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye Muaythai Şampiyonası'na dikti. Hocaları Özcan'ın eşliğinde çalışan Çaçur ve Gürledik, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda başarı elde ederek, milli formayı giymeyi hedefliyor.

'DÜNYA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI'NDA ADIMI DUYURMAK İSTİYORUM’

Sporun kendisine özgüven kazandırarak, derslerindeki başarıyı artırdığını belirten Sude Gürledik, "Bir sene önce kendimi korumak amacıyla bu spora başladım. Lisede yetenek taramasında seçildim. Tayfun Hocam sayesinde turnuvalara katılarak kendimi daha da geliştirdim. Bu yıl şubat ayında girdiğim Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi önümüzde Mardin'de yapılacak olan şampiyonada Türkiye Şampiyonu olup, eylül ayındaki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda adımı duyurmak istiyorum" dedi

'MİLLİ TAKIM'A GİTMEYİ HEDEFLİYORUM'

Spor öncesinde erkekleri üstün gördüğünü ve sporla birlikte bakış açısının değiştiğini söyleyen Sevdet Çaçur, "Kadına şiddete hayır projesi kapsamında spora yatkın olduğum görüldü. Sporu hayatımın merkezine koydum, özgüvenim gelişti ve derslerime katkım oldu. Önümüzdeki turnuvalarda Türkiye şampiyonu olarak, Milli Takım'a girmeyi ve Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

'KIZLARIMIZIN GÜCÜNÜ YANSITMAK İSTİYORUZ'

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan, "Proje kapsamında yetenekli kızlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sude Gürledik ve Sevdet Çaçur kızlarımızı keşfettik. Kızlarımız muaythai branşında Türkiye şampiyonu oldu. Eylülde milli takım seçmelerimiz var, bu sene Milli Takım'a sporcu vermeyi düşünüyoruz. Projemiz devam ediyor. Kızlarımızın gücünü yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

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