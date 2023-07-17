Yetim aylığı, anne ya da babası SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı mensubu olan ve ölmüş bulunan kişilere bağlanan aylık olarak tanımlanır. Bu aylık hem kız hem de erkek çocuklarına bağlanabiliyor. Yetim ayılığı kriterlerinde her geçen gün bir düzenleme yapılıyor. Haliyle vatandaşlar da bu düzenlemeler ile ilgili pek çok soru ile karşılaşıyor. Yetim aylığı hakkında bazı merak edilen soruların yanıtları ise şöyle…

Cinsiyet değiştiren kişiye yetim aylığı bağlanır mı?

Cinsiyet değiştirmek, insanların zorunlu oldukları bir durumdur. Toplum olarak cinsiyet değişikliğine saygı duyulması gerekir. SGK tarafından da cinsiyet değişikliği ile ilgili yeni hükümler uygulanmaya başlamıştır. Bir kız çocuğu evlenen kadar yetim aylığı alabilir. Ölen anne ya da babası emekli sandığı mensubu ise çalışmaya başladıktan sonra da yetim aylığı almaya devam edebilir.

Erkeklerde ise 25 yaşına gelene ya da öğrenciliği bitene kadar yetim aylığı bağlanmaktadır. Buna göre cinsiyet değiştirmiş ve kız olmuş bir erkek, bunu belge ile kanıtladığı takdirde SGK tarafından yetim aylığı almaya devam edebilir.

Askere gidildiğinde yetim aylığı kesilir mi?

Askerlik yaparken, kişilere devlet tarafından maaş ödenir. Bu nedenle alacağınız yetim aylığı kesilir. Ancak askerlik dönüşünde öğrenciliğiniz devam ediyorsa ya da 25 yaşını henüz doldurmadıysanız, yetim aylığı almaya devam edebilirsiniz.

Erkek öğrenciler ikinci defa yüksek lisans yaparlarsa yetim aylığı ödenir mi?

Erkeler için ödenen yeti aylığı en çok 25 yaşına kadardır. Buna göre babasının ya da annesinin ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanabilir. Ayrıca ortaöğretim okuyan erkek çocukları 20 yaşını, yükseköğrenim okuyan erkek çocukları ise 25 yaşını aşmadığı sürece yetim aylığı almaya hak kazanır.

Kanunda belirtilene göre master, doktora ya da yüksek lisans yükseköğretimden sayılmaktadır. Bu nedenle ilk kez yükseköğretim okuyanlar için yetim aylığı alma hakkı devam ederken ikinci kez okuyanlar için verilmez.

Ülkemizde yetim aylığı almaya hak kazanmış kız çocukları evlenene kadar ödeme alabilirken erkek çocukları 25 yaşına gelene kadar bu aylığı almaya hak kazanır. Bazı durumlarda işe başlayanların aylıkları kesilmektedir. Devlet askere gidenler, cinsiyet değiştirenler ve ikinci defa yüksek lisans yapanlar için de yetim aylığı hakkında çeşitli düzenlemeler yapmıştır.