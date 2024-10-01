Bilecik Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Murat Ateş, yılda en az 1 kez kan vermenin kalp krizi riskini azalttığı yönünde bilgiler mevcut olduğunu söyleyerek, "Kandaki yüksek demir seviyesi, kalp krizi riskini artırır. Kan vermek, bu demirleri vücuttan atarak kalp sağlığınızı korumayı destekler" dedi.

Bilecik Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Murat Ateş, Bilecik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Kızılay’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kızılay Merkez İl Başkanı Ateş, kan vermenin faydalarından bahsederek, "Kan bağışı, kan hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak daha güçlü vücut yapısının oluşmasını destekler. Kandaki yağ oranını azaltarak kalp krizi riskini büyük oranda önler, daha sağlıklı karaciğere sahip olmanın yanı sıra baş ağrısı ve yorgunluğa da iyi gelir. Diğer yandan psikolojik olarak da rahatlatan kan verme işlemi stresi azaltır. Kan verme işlemi öncesinde yapılacak bazı testler, bilmediğiniz sağlık sorunlarınızı ortaya çıkarabilir ve potansiyel sorunlarınızın üzerine eğilmenizi sağlar.Hemokromatoz, aşırı demir yüklenmesine neden olan bir hastalık olarak bilinir. Yapılan çalışmalar düzenli kan bağışı yapmanın vücuttaki zararlı ve fazla demir depolarını azalttığını ortaya çıkarmıştır.Yılda en az 1 kez kan vermenin kalp krizi riskini azalttığı yönünde bilgiler mevcuttur. Kandaki yüksek demir seviyesi, kalp krizi riskini artırır. Kan vermek, bu demirleri vücuttan atarak kalp sağlığınızı korumayı destekler. Vücuttaki fazla ve zararlı demir depolarının etkilediği organlardan biri de karaciğerdir. Karaciğer sağlığına iyi gelmesi ve demir depolarının bir bölümünü rahatlatmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla kan verebilirsiniz.Düzenli kan bağışı yapmak gönüllülük esasına dayalı bir işlemdir. Bu işlem sonrası diğer insanların hayatlarına dokunduğunu ve işe yaradığını hissetmek insanı psikolojik olarak iyi hissettirir. Bu da stres ve depresyondan uzaklaşmanıza fayda sağlayabilir. Yüksek tansiyonu olan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda düzenli kan verenlerin tansiyonlarında zaman içinde düşüş ve normalleşme eğilimleri gözlemlenmiştir" dedi.