Gazetecilik mesleğine İnegöl'ün Nabzı sosyal medya platformunda başlayan başarılı spor yazarı ve muhabir İbrahim Uslu daha sonra ise Kanal16’ya transfer oldu.

Spikerlik yeteneği ortaya çıkan genç gazeteci başta Bursasspor, İnegölspor ve Kafkasspor olmak üzere profesyonel ve amatör liglerde yüzlerce maçın anlatımını gerçekleştirdi.

2023 yılında Yıldırım Gazetesi’ne geçen İbrahim Uslu (36) Bursa’da gösterdiği performansla ASpor’un radarına takıldı. Ünlü isimlerle yaptığı röportajların yanı sıra, 4 büyük kulübün teknik direktörlerine sorduğu cesur sorularla gündem olan İbrahim Uslu bugün İstanbul’da Asspor’un talebi üzerine iş görüşmesine gitti.

Görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve 13 Ağustos 2024 (yarın) resmen iş başı yapacağı öğrenildi. Başarılı spor muhabiri, yeni bir deneyime hazır olduğunu ve Aspor’un başarı noktasında elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini söyledi.

Bizde Yıldırım gazetesi ailesi olarak İbrahim Uslu’ya yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.