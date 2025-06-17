Etkinlik, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleşti. Katılımcılar arasında Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İş Kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan ile bürokratlar, firma temsilcileri ve çok sayıda engelli birey yer aldı.

Yıldırım’da engelsiz yaşam için çalışmaların sürdüğünü belirten Ayşe Ertan, destekli istihdam modeli kapsamında bugüne kadar 273 özel bireyin eğitim aldığını ve 78’inin işe yerleştirildiğini ifade etti. 2019’dan itibaren toplamda bin 734 engelli bireyin iş sahibi olmasına katkı sağlandığını belirten Ertan, Engelsiz Yaşam Okulu’nda bin 50 kursiyerin çeşitli alanlarda eğitim aldığını vurguladı.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, engelli bireylerin istihdama katılımının yalnızca ekonomik bir konu olmadığını, aynı zamanda temel insan haklarıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Bu bireylerin iş sahibi olmalarının toplumun genel yapısını da güçlendirdiğini belirtti.

Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan ise Yıldırım Belediyesi’nin engelli bireylere sağladığı desteklere dikkat çekti ve birçok bireyin bu katkılar sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda 81 firma, engelli bireylerle toplamda 2 bin 346 iş görüşmesi gerçekleştirdi.