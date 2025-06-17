MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde, ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi kapsamında, bu kez Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın da iş birliğiyle, Engelsiz Yaşam Parkı’ndan faydalanan özel gereksinimli bireylerin anneleri ile bir araya gelindi.

BU ATÖLYE, ANNELERİ DE ÇOCUK GİBİ MUTLU ETTİ

Mersinden Kadın Kooperatifi Meral Seçer, özel gereksinimli bireylerin anneleri ile bir araya gelerek, en özel ‘Evimiz Atölye’ projesini gerçekleştirdi. ‘Evimiz Atölye’ projesinin 47. durağı olan Engelsiz Yaşam Parkı’nda kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür eden anneler, bu atölyenin kendilerine ‘terapi’ gibi geldiğinden söz ettiler ve ‘Engelsiz Yaşam Parkı ikinci evimiz’ ifadelerini kullandılar. Anneler ayrıca, oyuncak yaparken çocuklar gibi mutlu olduklarını da sözlerine eklediler.

Kadınların ekonomide daha fazla yer almaları ve onların üretim gücünün toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında anneler, ‘Oyuncak Yapım’ atölyesine katılıyor. ‘Evimiz Atölye’ projesiyle kadınlara meslek öğretiliyor, kendi evlerinde üretim yapıp para kazanmaları sağlanıyor. Atölye sayesinde kadınların evdeki gizli iş gücü gün yüzüne çıkarken, sosyalleşme imkanı da sunulmuş oluyor. Geri dönüşümden sağlanan bu oyuncaklar da kentteki farklı çocukların yüzünde birer tebessüm oluyor.

MERAL SEÇER’DEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN ANNELERİNE; “SİZLER, ELİ ÖPÜLESİ ANNELERSİNİZ”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer; proje dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin anneleri ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, annelere ve çocuklara Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını iletti. Özel gereksinimli bireylerin annelerine seslenen Seçer, “Tüm anneler gerçekten çok kıymetli, fedakâr. Fakat sizler gerçekten eli öpülesi annelersiniz. Bunu hem sizlerden, hem de çevrenizden görüyorum. Yaptığınız fedakârlıklar, çektiğiniz sıkıntılar ve bununla baş etmek için verdiğiniz mücadele çok kıymetli” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın hem ailelerin sosyalleşmesi için, hem de özel gereksinimli bireylerin becerilerini geliştirmesi ve kendini daha iyi hissetmesi için çok önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Seçer, “Daha önceki ziyaretimde sizlerle sohbet ettiğimizde, sosyalleşme ve bir şeyler yapma isteğinizi söylemiştiniz. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Evimiz Atölye’yi sizlerle yapalım istedik” diye konuştu.

“BU PROJELER SAYESİNDE BİRBİRİMİZE KILAVUZ OLUYORUZ”

Evimiz Atölye projesinin tüm kadınlar için önemli bir proje olduğunun altını çizen Meral Seçer, “Kadınların birçoğu, özellikle de dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların sosyalleşmesi için bir alan veya ekonomik değere dönüştürecekleri ürünleri nasıl yapabilecekleri konusunda fikirleri yok. Biz bunlara evdeki gizli iş gücü diyoruz. Ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz, kendimize ve çocuklarımıza daha faydalı olabilmemiz için, yaptığımız işlerin ekonomik değere dönüşmesi gerekiyor. Bu hayat pahalılığında çocuğumuza ve kendimize yapacağımız en ufak bir katkı, aileye de katkı oluyor” ifadelerine yer verdi.

Oyuncakların geri dönüşüm ile yapılmasının da ayrı bir önem arz ettiğini kaydeden Seçer, “Belki sizlerden başka fikirler de gelecektir. Onun için bu toplantılarımızın ve birlikte olmamızın çok faydası oluyor. Aslında birbirimize kılavuz oluyoruz. Annelerimizin önemini bilmek gerekiyor, sizler çok değerlisiniz. Sizlerin yükünü ne kadar hafifletebilirsek, o da bizler için çok büyük mutluluk olacaktır. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Toplumumuzda iyi ki sizin gibi anneler var. Sizler örneksiniz” diyerek herkese teşekkür etti.

Özel gereksinimli birey annesi Hülya Önder, kendisinin kaleme aldığı ‘Oğlumun Renkleri Otizm Yelpazesinde Bir Yaşam’ isimli kitabını, Meral Seçer’e takdim etti. Meral Seçer programda son olarak özel gereksinimli bireyler ve anneleri ile fotoğraf çekildi. Atölyede ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun tarafından mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik hazırlanan ‘Mahremiyet Maceram’ isimli bilgilendirme kitapçığı dağıtılırken, farkındalık yaratmak amaçlı etkinlik düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin anneleri ile farklı workshoplar yapılması da planlanıyor.

GÖKDEMİR: “BU PROJE BİZLERE TERAPİ GİBİ GELDİ”

Evimiz Atölye projesinde özel gereksinimli bireylerin anneleri ile de çalışıldığı için kendilerini çok değerli ve mutlu hissettiklerinden söz eden Handan Gökdemir, “Bizler özel çocuk anneleri olarak hep bir mücadelenin ve koşuşturmanın içerisindeyiz. Özel çocuk annelerinin de hatırlanması, bizim için gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü bizler bu hengamede hep koştururken, moralimizin yerine gelmesi, daha güçlü olabilmemiz ve destek için bir teşekküre bile ihtiyaç duyabiliyoruz” dedi. Böyle bir projenin olmasının çok güzel olduğunu vurgulayan Gökdemir, “Kesinlikle parası için değil, daha çok kendimi rehabilite edebilmek adına katıldım. Akşam evde otururken televizyon izlemek yerine bir işe yaramak, zamanımı değerlendirmek ve bir projeye katkıda bulunmak çok değerli. Çünkü bu yapılan oyuncaklar çocuklara dağıtılıyor. Çocukları sevindirmek adına güzel bir şey. Hem beni mutlu ediyor, hem alacak olan çocukları mutlu ediyor. Bu anlamda bu projeyi çok faydalı buluyorum” dedi.

ÖNDER: “ÇOCUKLAR İÇİN HİÇBİR OLUMSUZLUK İÇERMEYEN OYUNCAKLAR ÜRETİYORUZ”

Hülya Önder de diğer annelerle birlikte terapi tadında zaman geçirdiklerinden bahsederek, bu tarz etkinliklerin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Önder, “Çünkü hem zamanımızı boşa harcamamış oluyoruz, hem de ekonomik olarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu atölyenin en çok hoşuma giden tarafı da şu oldu; bu oyuncaklar risk teşkil edebilecek oyuncaklar değil. Oyuncakların boya olmadan, yıkanabilip, dezenfekte edilebiliyor olması en çok hoşuma giden tarafı oldu. Çünkü çocuklar çok değerli. Onlar için hiçbir olumsuzluğu olmayan oyuncakları üretmek de bizim için ayrı bir zevk ve keyif olacak. Elbette ki bütçemize katkı sağlamak da bunun artısı olacak. Meral Hanım’ın ve görevli arkadaşların içtenliği de çok güzel. Burada aile ortamında gibi güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TULUMBACI: “OYUNCAKLARI YAPARKEN ÇOCUK GİBİ OLDUK VE SEVİNDİK”

Bir başka anne Berrin Tulumbacı, “Bu oyuncakları yaparken çocuk gibi olduk ve sevindik. Ben ev hanımıyım ve miktarı ne kadar olursa olsun kendi paranı kazanmak çok kıymetli. Bu bambaşka bir fırsat” diye konuştu.

SARIDAĞ: “BURADA KENDİMİZE GÜVEN GELDİ”

Özel gereksinimli birey ablası Nuray Sarıdağ ise “Çok mutlu olduk. Kendimize bir güven geldi. Burada bir arada olup güzel şeylerin ortaya çıkması bizi çok mutlu etti” dedi. Yapılan oyuncakların çocuklara verilmesinin de ayrı bir önemi olduğundan söz eden Sarıdağ, “Çocukları mutlu etmek, onların yüzünü güldürmek için daha da özenli yapmaya çalıştık. Çocukları mutlu etmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.