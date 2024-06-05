Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesinde öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Uzman Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, "Sınav sırasında stres yaşarsanız kısa bir mola verin. Bu sayede 10 soruyu kazanabilirsiniz. Ayrıca, zaman kaygısı yaşıyorsanız her soru veya sayfa sonunda süreyi kontrol etmeyin, bu sizi daha çok strese sokar ve odaklanmanızı zorlaştırır" dedi.

Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için çaba sarf edecek öğrencilere bazı önerilerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Uzman Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, "Heyecanı aşma süreci aslında sınava hazırlık döneminde başlar. Öğrenciler, deneme sınavlarına girerek bu heyecanı aşmaya başlıyor. Ancak sınav anı geldiğinde öğrenciler panik olabilirler. Öncelikle, bu süreci herkesin yaşadığını kabul etmeleri gerekiyor. Panik nedeniyle karın ağrısı, uyuyamama gibi sorunlar yaşayabilirler. Bu yüzden bu durumun normal olduğunu kabul etsinler" dedi.

"Mola vererek kendinizi kontrol edebildiğinizi göreceksiniz"

Fadime Ekici Bengü, sınav anında yaşanan heyecan, odaklanma sorunu ve stresin artması durumunda uzmanların nefes egzersizi önerdiğini belirtti. Böyle bir durumda önce durup kısa bir mola verilmesi gerektiğini söyledi. Öğrenciler, 'Mola versek zaman kaybeder miyiz' şeklinde düşünüyorlar. Hayır, aksine mola verdiğinizde 10 soruyu kazanabilirsiniz. Tam tersine kaybetme riski de var tabii. Ancak bu noktada, kısa bir mola verdiğinizde hafif bir nefes egzersizi yapın, su için. Bu sayede kendinizi kontrol edebildiğinizi fark ederek rahatlayacaksınız. Soruları çözmeye başladığınızda da yavaş yavaş rahatlama hissi gelecektir," şeklinde konuştu.





“Sınava 1 gün kala dışarı çıkın ama kalabalıktan uzak durun”

Havaların biranda çok fazla ısındığına değinen Fadime Ekici Bengü, “Veliler sınavdan bir gün önce öğrencilere, ‘hadi motivasyon olsun dışarı çıkalım, beraber bir yemek yiyelim’ diyebiliyorlar. Hiç tüketmedikleri yiyecekleri tüketebiliyorlar. Ancak biranda artan sıcaklıkların da etkisiyle öğrencilerin midesi bozulabilir. O yüzden dikkatli olun. Çıkmak istiyorsanız çıkın ama kendinizi çok yormayın. Çok yağlı ürünlerin olduğu, çok kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun” uyarısı yaptı.



“Şans bilekliği, uğurlu kıyafet gibi net sınırlar varsa bunlardan sıyrılın ki sınav sürecinde zorlanmayın”

Fadime Ekici Bengü, “Öğrencilerimizde gözlemliyoruz. Sınava hazırlık evresinde; sürekli sınıfta aynı köşeye oturma, şans bilekliği takma, şans tokası takma, uğurlu kıyafet giyme alışkanlıkları oluyor. Bunların onlara başarı getireceğini düşünüyorlar. Sınavda mümkün olduğunca rahat kıyafetler giyinsinler. Evet, kendinizi iyi hissedin ama bir şans varsa kalan süreçte ve özellikle o gün onu takmayın. Gerçek sınavda o bilekliği zaten takamayacak. Yani belirlenen net sınır varsa bunlardan sıyrılın ki sınav sürecinde zorlanmayın” dedi.





“İlk etapta sorulara göz atın”

Fadime Ekici Bengü, “Deneme sınavınızı nasıl çözüyorsanız sınavda da öyle çözün. ‘Bu sefer de şu testten başlayayım’ demeyin. Çünkü hangi testine ne kadar zaman ayırdıklarını aslında sene içerisinde öğrenciler oturtmuş oluyor. Buna göre ilerliyorlar. Sene içinde oturttuğunuz bir teknik varsa onu devam ettirin. Bu genellikle bizim öğrettiğimiz ‘turlama tekniği’ oluyor. İlk etapta sorulara bir göz atın. Çünkü göz aşinalığı önemli. Kolay sorulara anında odaklanıp cevaplara yönelebiliyorsunuz. ‘Bunun cevabını eksi 2 buldum, hayır ben kesin bir işlem hatası yaptım bunun cevabı artı 2’dir diye düşünmeyin” uyarısında bulundu.





“Her soru ya da sayfa sonunda zamanı kontrol etmeyin”

Zaman yönetimi hakkında uyarıda da bulunan Fadime Ekici Bengü sözlerine şunları ekledi:

“Öğrencilerin zaman kaygısıyla yaptığı hata var. Sınav anında bir soru çözüyor, süreye bakıyor. Bir soru daha çözüyor, tekrar süreye bakıyor. Temelde öğrencinin yönetemediği, kontrol altında tutmaya çalıştığı kaygı problemi varsa sürekli süreye bakmak stres seviyesinde yükselmeye neden oluyor. Bu da odaklanma problemi, üşüme ve terleme yapabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca zamanı test sonlarında kontrol edin. Her soru ya da sayfa sonunda zamanı kontrol etmeyin.”