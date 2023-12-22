Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023” yayımlandı. 6 alanda öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun bu yıl ilk kez yaptığı değerlendirmelerden biri olan “Sürdürülebilirlik” kategorisinde su tasarrufu ve yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalarla zirvede yer alırken; en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1’inci sıradaki yerini korudu.

YÖK’ün Türkiye’deki 208 üniversiteyi 74 farklı göstergeye göre değerlendirdiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023” yayımlandı. Sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan ve geçtiğimiz günlerde GreenMetric 2023 listesinde Türkiye vakıf üniversiteleri sıralamasında 14’üncü sırada derecelendirilen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve su tasarrufu yatırımının en yüksek olduğu üniversite kategorisinde 1’inci olurken; uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen İGÜ, hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1’inci sıradaki yerini korudu.

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen ve 2022 verilerine göre Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan üniversite olan İGÜ, “Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım” kategorisinde 2’nci; “En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı” kategorisinde 3’üncü ve “İstihdam edilen uluslararası doktoralı öğretim elemanı sayısı” kategorisinde 3’üncü olarak önemli başarılara imza attı.

“Dünyanın ve insanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına verilen destekle mümkün”

YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde hem doktora mezunu hem de proje hazırlayan öğrenci sayısında önceki yıllara göre önemli artış gözlendiği ve bilimsel yayınlara göre Türk üniversitelerinin dünyadaki etkisinin arttığı belirtilirken; üniversitelerin bu yıl ilk kez “Sürdürülebilirlik” başlığı altında doğal kaynakları bilinçli kullanıp kullanmadıkları yönünden incelendiği ifade edildi. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında öne çıkarak elde edilen başarıdan gurur duyduklarını belirten İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Dünyanın ve insanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına verilen destekle mümkün. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’ın değişen dünyanın ihtiyaçları ile birlikte üniversite kampüslerinde sürdürülebilirlik konusuna daha fazla önem verilmesine yönelik teşvikleri ile evrensel bir sorumluluk bilinciyle ilerliyoruz. Atık yönetim sisteminin daha etkin yürütülmesi, yağmur hasadı, ulaşım, eğitim, araştırma alanlarındaki interaktif faaliyetlerimiz ve üniversite-sanayi iş birliği, bilim, teknoloji ve istihdam alanında katma değer sağlayan projeleri stratejik hedeflerimiz doğrultusunda aktif olarak toplumun yararına olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Sorumlu üretim ve tüketim bilinciyle ilerleyip, gelecek dönemlerde başarılarımızı daha da artıracağımıza inancım tam.” dedi.