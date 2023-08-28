Sahil yolunda dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, trafikte yaşanan bir kavganın beklenmedik bir şekilde şiddetlenmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme meselesi, son derece tuhaf bir şekilde biber gazıyla sonuçlandı. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İddiaya göre, trafikte yaşanan bir öncelik tartışması iki sürücü arasında büyüdü. Otomobil sürücüsü, önce İETT otobüsünün önüne geçip ardından şoförle sözlü olarak tartışmaya başladı. Ancak beklenmedik bir dönemeç alındı. Otomobil sürücüsü, aracından çıkararak yanındaki biber gazını kullanarak otobüs şoförüne saldırdı.

Biber gazının etkisiyle otobüs şoförü hızla aracından inerken, otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Şaşırtıcı bir şekilde, biber gazından etkilenen bazı yolcular panik içinde dışarıya fırlayarak baygınlık geçirdi. Olaya tanıklık eden diğer sürücüler ve yayalar hızla yardıma koştu. Özellikle astım hastası olduğu belirtilen bir kadın yolcu oldukça zor anlar yaşadı, ancak çevredekilerin yardımıyla durumu normale döndü.

Olayı görenlerden işletmeci Ahmet Karakelle, yaşananları "Köşede birbirlerine yol vermemek için tartıştılar, sonra buraya geldiler. Işıklar nedeniyle zaten trafik yoğundu. Adam aracından indi, otobüs şoförü de camdan biber gazını sıktı. Herkesin gözlerinde şaşkınlık vardı" şeklinde anlattı.