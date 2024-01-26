Tekirdağ Kapaklı ilçesinde seyir halindeki otomobil, asfalt zeminin çökmesiyle oluşan çukura düştü.

Olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde ilerleyen 61 NA 959 plakalı otomobil, asfalt zeminin çökmesiyle oluşan çukura düştü.

“Çok ciddi masrafımız var”

Bir tekerleğinin tamamen çukur içerisinde kaldığı araçta hasar medyana gelirken araç sahibi Ramazan Çatal, “Kapaklı’da bulunan bir giyim mağazasına doğru giderken sol tarafta bulunan zemin çökmüş, çok ciddi masrafımız var” ifadelerini kullandı.