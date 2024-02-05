Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürüdükleri sırada tartışan gençlerin kavga ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir gencin bacağından bıçaklandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç tekme tokat kavga etti. Kavgaya diğerleri de dahil oldu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.’nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.