Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağı kararını kurul üyeleri ile birazdan değerlendireceklerini belirtti.

Açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarının satır başları:

Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz.

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