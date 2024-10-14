İnegölspor’umuzun Teknik Direktörü Sinan Yücer, Pera Park İnegöl İlçe Stadı’nda 1-1 berabere kaldığımız Kırklarelispor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Yücer, şunları söyledi:

“Maça çok iyi başladık, öne de geçtik. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Rakipte eksildi. Topa daha çok sahip olduk. Arada bir kontradan pozisyon verdik. Onun haricinde maç çok rahat geçerken 2. golü atmamız lazımdı. Devre arası soyunma odasında da oyuncularıma söyledim. “2.Golü atmamız lazım yoksa son dakikalar rakip sıkıştırabilir.”diye. İşte duran toptan düşürdüğümüz 2.toplar çok önemli. Düşürdüğümüz topta golü yedik. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. 3-0, 4-0 kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Gerçekten çok üzgünüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.”