Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce “Kararını Sakarya verecek” diyerek açıkladığı Sakarya Demokrasi Meydanı’na yeni anıt projesinde beklenen anketi paylaştı. Yapılan paylaşımda 3 farklı Atatürk anıtı görüntüsü yer aldı. Oylama 1 Ekim’e kadar devam edecek ve 1 milyon Sakaryalının belirlediği proje şehrin meydanında Atatürk’ün şanlı mirasını yaşatacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce Sakarya’ya yakışır bir Atatürk anıtı için hazırlıklara başladıklarını ve alternatif projeler için kararı 1 milyon Sakaryalının vereceğini açıklamıştı.

ANKET YAYINLANDI

Büyükşehir Belediyesi, yeni anıt projesi için hazırlıklarını yaptı ve 3 farklı proje seçeneğiyle hazırlanan anketi Başkan Yusuf Alemdar yayınladı.

3 alternatif Atatürk görselinin yer aldığı anket linki Başkan Alemdar’ın sosyal medya hesabından “Tercih halkın, ankete katılın’ başlığıyla paylaşıldı.

ATATÜRK’ÜN 3 FARKLI GÖRÜNTÜSÜ

Hazırlanan anket içerisindeki birinci seçenekte Atatürk’ün askeri üniformalı ve kepli, ikinci seçenekte takım elbiseli ve üçüncü seçenekte ise palto ile takım elbiseli görüntüsü yer alıyor.

www.sakarya.bel.tr adresinde yayınlanan anket için her kullanıcı (IP adresi) bir kez oy kullanabilecek.

Ankete katılmak için; https://ulakbel.sakarya.bel.tr/WebBasvuru/ataturkheykeli#/

“ŞEHRİN KALBİNDE YER EDECEK…”

Başkan Yusuf Alemdar, “Uzun yıllardır yeri ve yenilenmesi ile ilgili taleplerin dile getirildiği Demokrasi Meydanı’nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini hemşehrilerimizin oylarıyla yeniliyoruz. Alanında uzman sanatçılar tarafından hazırlanan üç tasarımı hemşehrilerimizin oylarına sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şanlı mirasını onurlandıracak bu eser, Sakarya’nın kalbinde yer alacak. Gelin hep birlikte karar verelim” ifadelerini kullandı.

Anket 1 Ekim’de sona erecek ve ardından Demokrasi Meydanı’nda çalışmalar başlayacak.