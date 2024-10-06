Türkiye Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST 2024'ün üçüncü gününde, yerli ve milli projelerin sergilendiği alanda Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli mini otomobili MANGO CAR'ı yakından inceledi.ADANA (İGFA) - Adana'da bugün sona erecek olan TEKNOFEST 2024 etkinliği, teknoloji ve inovasyon meraklılarını ağırlamaya devam ederken, MANGO CAR, ziyaretçiler ve yetkililer tarafından büyük ilgi gördü.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST alanında yaptığı ziyarette MANGO CAR standına uğrayarak, araç hakkında ISSD Genel Müdür Yardımcısı Ayça Karaömeroğlu’ndan detaylı bilgi aldı.

Başkan Görgün’e bilgi veren Karaömeroğlu, çevre dostu ve yenilikçi bu aracın Türkiye’nin elektrikli otomobil endüstrisindeki potansiyelini yansıtması açısından çok değerli olduğunu belirtti. Aracın tamamen elektrikli motoru, sıfır emisyon salımı ve uzun menziliyle dikkat çektiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "MANGO CAR, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerli ve milli projeleri arasında önemli bir kilometre taşı. Savunma sanayimizde olduğu gibi, sivil alanda da bu tür projelerin ülkemizi ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

MANGO CAR'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

SSB Başkanı Görgün'e MANGO CAR’ın teknik detaylarını aktaran Karaömeroğlu, aracın tamamen elektrikli motoru ile çevre dostu olduğunu ve şehir içi ulaşımda optimize rota önerileri sayesinde uzun menzil sağladığını belirtti. Karaömeroğlu, standart 200V şehir şebekesinden yalnızca 6 saatte tam şarj edilebilen MANGO CAR’ın sahip olduğu Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı ile sürüş güvenliğini artıran bir teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

Karaömeroğlu, araçta kullanılan akıllı yazılımın sürücülere kavşaklarda yeşil ışığın yanma süresi hakkında bilgi verdiğini, hız önerileri sunarak trafik akışını optimize ettiğini söyledi. Bu özelliklerin hem sürüş konforunu hem de enerji verimliliğini artırdığını vurgulayan Karaömeroğlu, “MANGO CAR, enerji tüketimini minimize ederek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor” dedi.