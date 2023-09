Zabıta Teşkilatı, kökleri Osmanlı dönemine dayanan bir geçmişe sahiptir. İlk olarak 4 Eylül 1826 tarihinde "İhtisap Nezareti" adı altında faaliyete geçen bu kuruluş, aynı tarihte zabıta teşkilatının başlangıcı olarak kabul edilirken, 16 Ağustos 1854 tarihinde resmi bir tebliğle günümüz belediyeciliğinin temeli olan "İstanbul Şehremaneti İdaresi" kurularak İhtisap Nezareti sona erdi. 1930 yılında Belediye Yasası'nda yapılan değişiklikle zabıtanın belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olarak rolü öngörülürken, 1956'da Zabıta özel bir Müdürlük haline getirildi. 2005 yılında Belediye Kanunu'nun yeniden düzenlenmesiyle Zabıta hizmetleri günümüzdeki şeklini almıştır.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftasında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu özel hafta vesilesiyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle dün akşam bir araya geldi. Başkan Taban, personeli selamlayarak haftalarını kutladı.

Dostum tesislerinde düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Taban, Zabıta Haftasını tebrik ederek şunları söyledi: “Zabıta Haftanızı tebrik ediyorum. Zabıta Müdürlüğü önemli bir birim. Her geçen gün de daha fazla uzmanlaşan bir kadroya ihtiyaç var bu alanda. Sizlerin de gayret ve çabanızı görüyorum. Bu emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz aynı zamanda denetim ekibiyiz. Bu vazife nedeniyle de önemli görevler düşüyor üzerimize. Tüm birimlerimizin gören göz olmasını istiyoruz ancak daha fazlaca Zabıta Müdürlüğümüzde bu iş kalıyor. Sizler her an sahadasınız. Bizler vatandaşın hukukunu korumakla mükellefiz, onların düzenini bozan şeylere müsaade etmemekle mükellefiz, esnaf işletmeleri arasındaki rekabette adaleti sağlamakla mükellefiz… İnsanların da bizden bu noktada beklentisi çok. Vatandaşın çok fazla tutunacak dalı yok. Bizler de bir kolluk kuvvetiyiz. Vatandaşın bunu bizden beklediğini de görüyoruz”