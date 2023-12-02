ATAUZDER Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki yönetim, Atanamayan Uzman Çavuşların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Bu önemli buluşma, eski uzman çavuşların atanma sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.

Eski Uzman Çavuşların Atanma Sorunları Gündeme taşındı

ATAUZDER Başkanı Gündeşli'nin yaptığı açıklamada, eski uzman çavuşların kamu kurumlarına atanma sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları mağduriyetleri vurguladı. Gündeşli, atanma hakkının kullanılmasının yanı sıra, uzman çavuşların görevde elde ettikleri başarıların ardından karşılaştıkları engellemelere de dikkat çekti. Gündeşli, yapılan görüşmede şu ifadeleri kullandı;

“ Ülkemizin güvenliği için en ön saflarda görev yapmış Kahraman Eski Uzman Çavuşların sorunlarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış, çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan Eski Uzman Çavuşlar olarak bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz Eski Uzman Çavuşlar, atanma hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir ve ailelerimizin geçimini sağlama sorunlarına yol açmaktadır. Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu nedeniyle işsizlikle ve mağduriyetle karşı karşıyayız. Atanma hakkımızın kullanılmasını ve yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.”

Sözler verildi

Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan, ATAUDER'in ortaya koyduğu sorunları önemseyerek, bu konularda çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştireceklerini açıkladı. Parti, ATAUDER'in dile getirdiği meselelere duyarlılık göstererek, çözüm yolları bulmak için kararlılıkla çalışma sözü verdi.

HABER MERKEZİ