TCDD trenlerinde geçerli olan yüzde 10’luk emekli indirimi ve şehirlerarası otobüslerde uygulanan yüzde 20’lik indirim sona ererken, emekliler tren biletlerine gelen yüzde 44 zamla karşı karşıya kaldı. Erdoğan, 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı’nda, bu yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan ettiklerini açıklamıştı. Bu çerçevede Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, zincir marketler, sinema ve tiyatrolar gibi birçok alanda emeklilere özel kampanyalar hayata geçirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu girişim kapsamında bakanlık bünyesindeki trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim yapılacağını duyurmuş, ayrıca şehirlerarası otobüslerde emekliler için yüzde 20’lik bir indirim uygulanacağını açıklamıştı.

2024 yılı boyunca toplam 301 bin 239 emekli bu indirimden faydalandı. Uraloğlu, trenlerde 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirtirken, “Yaşa bakılmaksızın emeklilerimize özel yüzde 10 indirim kampanyası ile seyahatlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu fırsattan bugüne kadar 301 bin 239 vatandaşımız yararlandı” ifadelerini kullandı.

Biletlere Yüzde 44 Zam, Emekli Maaşlarına Yüzde 15 Artış

Köprü, otoyol ve tünellerdeki fiyat artışlarının ardından TCDD, 13 Ocak’tan itibaren Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 44 oranında zam yaptı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 15,75 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam verildi.

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte:

Ankara-İstanbul hattındaki bilet fiyatı 540 TL’den 780 TL’ye,

Ankara-Konya hattı 250 TL’den 360 TL’ye,

Ankara-Eskişehir hattı ise 280 TL’den 390 TL’ye yükseldi.

Trenlerdeki Emekli İndirimi Sona Erdi

Ekonomim.com’un haberine göre, 2024’ün sona ermesiyle “Emekliler Yılı” kapsamında sunulan yüzde 10’luk tren bileti indirimi de 31 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı.

Eğer emekli indirimi devam etseydi:

Ankara-İstanbul hattında 780 TL yerine 702 TL,

Ankara-Konya hattında 360 TL yerine 324 TL,

Ankara-Eskişehir hattında ise 390 TL yerine 351 TL ödenecekti.

Vatandaşlardan Sosyal Medyada Tepki

Tren biletlerindeki emekli indirimlerinin kaldırılmasına vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Paylaşımlarda, "TCDD, 2025 başlar başlamaz emekli indirimi kaldırmış", "2024’ün emekli yılı sona erdi, TCDD de indirim uygulamasını bitirmiş", "Emekli maaşı zammım gelmeden tren indirimi kaldırıldı", "Emekli çok zengin olduğu için TCDD emekli indirimini kaldırmış" gibi ifadelerle karar eleştirildi.

Yolcu otobüslerindeki yüzde 20 indirim de kaldırıldı

Bakan Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası seyahat eden emeklilere yüzde 20 indirim hakkından 2024 yılında 666 bin 99 emeklinin yaralandığını açıklamıştı.

"Emekliler Yılı"nın sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde emeklilere uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı.

Otobüs Biletleri Cep Yakıyor

Yeni yılın başlamasıyla birlikte şehirlerarası otobüs biletlerine de zam geldi.

İstanbul-Ankara hattında bilet fiyatları ortalama 500 TL’ye,

İstanbul-İzmir hattında 600 TL’ye,

İstanbul-Konya hattında ise 1000 TL’ye yükseldi.

Emekli İndirimi Devam Etseydi

Eğer emekli indirimi uygulanmaya devam etseydi, emekliler:

İstanbul-Ankara hattı için 500 TL yerine 400 TL,

İstanbul-İzmir hattı için 600 TL yerine 480 TL,

İstanbul-Konya hattı için 1000 TL yerine 800 TL ödeyerek daha uygun fiyatlarla seyahat edebilecekti.