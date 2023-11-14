AMAN DİKKAT! ZAYIFLARKEN KASLARINIZI ERİTMEYİN

İnsanlar zayıflamak için spor yapıyor ve kalorisi az yemekler yiyor. Özellikle kısa sürede fazla zayıflamak için diyet listesi kullanıyorsanız eğer vücudunuza zarar verme ihtimaliniz yüksek. Spor yaparak kilo vermenin sırrı aldığınız kalori miktarını verdiğiniz kalori miktarından az tutmaktan geçiyor. Fakat bilmeniz gereken şey her ne kadar ortalama yakılan veya alınan kalori miktarı hesaplanabilsede hiçbir zaman kesin sonuçlar elde edilmez ve bazal metabolizmada yani otururken yakılan kalori miktarı bile kişiden kişiye değişm göstermektedir. En nihayetinde kalori miktarını ayarlamak için proteinli yiyeceklerden kısılır ve kas erimesi sağlanır. Kas erimesi sağlıklı bir kilo verme şekli değildir.

Yağlarınız kaslarınıza göre dört kat daha hafiftir. Kastan kayıp daha fazla kilo vermenize ancak yağ dokuya göre daha yoğun bir yapıya sahip oldukları için görünürde pek bi değişiklik olmuyormuş gibi görünür. Ayrıca kaslardan kayıp sağlıksızlığa işarettir. Metabolizma yavaşlar ve vücudumuza asıl zararlı olan yağlan vücudumuzda kalmaya devam eder. Bunu önlemek için yapılan araştırmalarda kilo vermek için spor yapan deneklerin aldıkları kalori miktarları eşit, protein miktarları farklı tutuldu ve gözle görülür bir sonuç elde edilemedi. Bunu gören araştırmacılar kasların proteinle doğrudan ilişkili olduğunu bildikleri için gözlerine inanamadılar. Ardından ortaya atılan teoriye göre sadece akşam yemeğinde alınan proteinin kas erimesini önlediği anlaşıldı. Yani alınan protein düzenli bir şekilde alındığında görevini yerine getiriyordu.

Sizlerde kendi başınıza yaptığınız programlara göre değil uzmanların sadece sizin için hazırladıkları araştırmalara dayalı diyet ve spor programlarına bağlı kalın. Sağlığınızı derinden etkileyecek değişimlerde kendi başınıza kararlar almamanız önerilir.