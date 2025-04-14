Yerlikaya'nın aktardığı ilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortak bir operasyon gerçekleştirildi.

Başakşehir’de iki araç ve bir adrese yönelik yapılan baskınlarda, 777 paket halinde toplam 880 kilogram SKUNK türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, uyuşturucuyla mücadelede milletin desteğinin önemine dikkat çekti. Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi çağrısında bulundu.