Zehirlenme belirtileri

Zehirlenme belirtileri maddeye, miktara ve temasın türüne bağlıdır. Yaşınız, kilonuz ve sağlık durumunuz da belirtilerinizi etkiler.

Olası zehirlenme belirtileri şunlardır:

Bulantı ve kusma

İshal

Döküntü

Ağız çevresinde kızarıklık veya yaralar

Ağız kuruluğu

Ağızda salya akması veya köpürme

Bilinç bulanıklığı

Titreme ve nöbetler

Zehirlenme Belirtileri Ne Kadar Sürede Ortaya Çıkar

Zehirlenme belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar sorusuna verilecek net ve kesin bir cevap bulunmamaktadır. Zehirlenmenin belirti ve semptomları, türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Zehirlenme aşamasının başlangıcında genellikle yukarıda belirtilen semptomlarla karşılaşılmaz, bu sebepten ötürü erken tıbbi yardım almak çok önemlidir.

Zehirlenmelerin ortaya çıkış sebebi nedir?

Zararlı olan ve zehirlenmeye neden olabilecek bir takım maddeler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Çocuklar için zararlı olan oje çıkarıcı ve gargara gibi ev ürünleri ve kişisel bakım ürünleri

Temizlik ürünleri ve deterjanlar

Tiner

Pestisitler ve böcek spreyi

Herbisitler, gübreler ve mantar ilaçları gibi çim kimyasalları

Kurşun gibi metaller

Eski termometrelerde ve pillerde bulunabilen cıva

Birleştirildiğinde veya yanlış şekilde alındığında reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar

Yasadışı ilaçlar

Karbon monoksit gazı

Bozuk yemek

Zehirli sarmaşık ve zehirli meşe gibi bitkiler

Bazı yılanlardan ve böceklerden gelen zehir

Zehirlenme nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz gerekli durumlarda yapılan testlerle kolaylıkla zehirlenmeyi teşhis edebilir. İlk olarak, tıbbi geçmişinizi gözden geçirecekler ve fizik muayene yapacaklar. Doktorunuz ayrıca nedeni bulmak için testler yapabilir. Zehirlerin çoğu kanınızda veya idrarınızda tespit edilebilir. Doktorunuz toksikoloji taraması isteyebilir. Bu, idrar veya tükürük örneği kullanarak yaygın ilaçları kontrol eder.



Zehirlenmelerden nasıl korunabiliriz?

Zehirlenmeyi önlemenin en iyi yolu zararlı maddelerle temastan kaçınmaktır. Aşağıda izlemeniz gereken bazı yönergeler bulunmaktadır.

Tüm ev eşyalarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bunları yüksek veya kilitli dolaplara koymalısınız. Buna ilaç, temizlik ürünleri ve diğer zararlı kimyasallar dahildir. Ayrıca güvenlik kilitleri ve korumaları ile evinizi çocuklardan uzak tutabilirsiniz.

Temizleyiciler ve kimyasallar kullanırken eldiven gibi koruyucu giysiler giyin.

Ev veya garaj içinde böcek ilacı, tiner ve benzeri kimyasalları kullanmaktan kaçının. Kimyasal olmayan çözümler bulmaya çalışın. Bu kimyasalları içeride kullanıyorsanız, alanı iyi havalandırın.

Kimyasalları karıştırmayın. Karıştırıldığında zehirli hale gelebilirler. Çamaşır suyu ve amonyak bir örnektir. Bunları karıştırdığınızda ölümcül bir gaz oluştururlar.

İlaçları ve kimyasalları orijinal kaplarında saklayın.

Ecza dolabınızın içindeki her şeyi etiketleyin.

Eski veya süresi dolmuş ilaçlardan ve ev ürünlerinden kurtulun. Tehlikeli atık yönergelerine göre bunları güvenli bir şekilde atın. Daha fazla bilgi için zehir kontrolünü arayın.

Tüm ürün etiketi yönergelerini izleyin.

Tüm gaz yakıtlı, yağ yakıtlı ve odun yakıtlı cihazların bakımını düzenli olarak yaptırın. İyi havalandırıldıklarından emin olun.

Arabanızı mümkün mertebe garajda çalıştırmayın.

Evinize bir karbon monoksit dedektörü takın ve pillerini düzenli olarak test ederek değiştirin.

Zehirlenme tedavisi

Tedavi kişiye ve zehirlenmenin tipine göre değişir. Bu durumda, sakin kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. İlk adım, mümkünse zehirden uzaklaşmak veya zehirden kurtulmaktır. Zehir havadaysa, temiz hava ile güvenli bir yere gidin. Zehir ciltteyse, suyla yıkayın ve yakındaki giysileri çıkarın. Kişi zehiri yuttuysa, kusturmaya çalışmayın. Bu yaklaşım artık önerilmemektedir.

Zehirlenen kişi uyanık ve tetikte ise 112 numaralı telefondan acil merkezini arayarak yardım istemelidir. Sağlık persolenile bilgi verilmesi için aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmaya çalışın:

Kişinin yaşı ve kilosu

kişinin adresi

Maruz kaldıkları zehirli maddenin türü

Olayın zamanı

Kişinin sahip olduğu alerjilerin bir listesi

Bazı zehir türlerinin panzehirleri vardır. Bunlar, zehrin etkilerini tersine çevirerek ve onu iyileştirerek çalışır. Zehirlenme sebebini belirtmek bu sebepten ötürü önem taşımaktadır.

Zehirlenme belirtilerini ne kadar erken fark ederseniz, sonuç o kadar etkili olur. Bununla birlikte, zehirlenmenin kalıcı etkileri farklıdır. Maddeye, miktara ve maruz kalma türüne bağlıdır. Yaşınız, kilonuz ve sağlık durumunuz da sonucunuzu etkiler. Zehirlenme, deri döküntüsü veya kısa süreli hastalık gibi kısa süreli etkilere neden olabilir. Ciddi durumlarda beyin hasarına, komaya veya ölüme neden olabilir.