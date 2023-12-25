Bursa’nın depreme karşı direncini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, sıvılaşma riski gözlenen zeminlere iyileştirme uygulanacak. Üniversitede geliştirilen patentli 'Bor Katkılı Enjeksiyon Malzemesi', zemindeki sıvılaşmayı önleyip, zeminin mukavemetini artıracak. Laboratuvar testleri başarıyla tamamlanan uygulama, protokol çerçevesinde Kurşunlu sahilinde uygulanacak.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı muhtemel depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, JICA ile birlikte başlattığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni sürdürürken, zemin sıvılaşmasını önlemek adına Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı. Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan imza törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve akademisyenler katıldı. Protokol çerçevesinde Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüphan Avcı’nın geliştirdiği bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi Kurşunlu sahilinde uygulanacak.