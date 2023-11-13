Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güzelhisar Kız KYK Öğrenci Yurdu'ndaki meydana gelen korkunç kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. H.T. hakkında tutuklama kararı çıkmasıyla; olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. 

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Olay

25 Ekim'de, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucunda  Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesinde eğitim gören Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.