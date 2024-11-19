Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Ali Zeybek, Edremit’te muhtarları ziyaret etti.

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Nizamettin Dağ ile birlikte mahalle muhtarlarına ziyaretlerde bulunan Zeybek, muhtarlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın selamlarını iletti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Nizamettin Dağ , “Başkanın muhtarların dilek ve temennileri ile yapılması gereken öncelikli hizmetleri yerinde ziyaret ederek öğrenmesi büyük anlam ifade ediyor. Büyük bir memnunluk duyduk. Sorunlarımızın kısa sürede çözümlenmesini bekliyoruz” dedi.