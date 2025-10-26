Zeytinburnu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla bu yıl 16. kez düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, Kazlıçeşme’de düzenlendi. 10 kilometrelik koşu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un start vermesiyle başladı. Yarışta yurt içi ve yurt dışından toplamda bin 707 atlet kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde Obadiyah Kiplangat Rop 29.18’lik derecesiyle, kadınlarda ise Robe Dida Diriba 33.42’lik derecesiyle birinci oldu. Mücadelede renkli anlar yaşandı.

"Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’na 3 veya 4’üncü katılışım"

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’na 3 veya 4. katılışım. Hava güzel, ortam güzel, Zeytinburnu sahili güzel. Dolayısıyla insanların katılımı çok güzel. Kayıtlı bin 700’e yakın sporcu katıldı. Çeşitli kategorilerde yarışlar var. Şirketler bazında kategoriler olması önemli. İnsanlar bu tip faaliyetleri özlüyorlar. Belediyelere tavsiyemiz bu tip organizasyonları yapmaları, vatandaşlarımızın spor alışkanlıklarını geliştirebilmeleri yönünde" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yaptığı açıklamada, "16. Cumhuriyet Koşumuzun az önce startını verdik. Her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla başladığını siz de gördünüz. Bu yıl 1700’e yakın sporcumuz kayıtlı olarak koşuyor ama hemşerilerimizin de büyük ilgisi var. Cumhuriyet coşkusu bu yıl da coşkuyla birlikte başladı. Bakanımıza bu yıl teşrif ettiği için teşekkür ediyor, hepinize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

İlk 3’e giren yarışmacılara altın madalya

Yarış sonrası ise ilk 3’e giren yarışmacılar altın madalya ile ödüllendirildi. Yarışmanın sonunda açıklama yapan yarışmacı Ahmet Kılıç, "Cumhuriyetimizin 102. yılında koşmanın onurunu yaşadık. Takımıma çok teşekkür ederim. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Coşkusunu dile getiren bir diğer yarışmacı Nuri Demir ise, "Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Zeytinburnu Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Her sene bu koşuya geliyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna önem veriyorlar, sporu ve sporcuyu destekliyorlar. Çok mutluyuz. Gelecek nesillere örnek olduğumuz için gururluyuz. Bizi desteklediği için Bakanımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.