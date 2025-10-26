Balıkesir’de Motorcu10lar kulübünün kadın sürücüleri, kadın sağlığı ve meme kanserine dikkat çekmek için motosikletlerine pembe balonlar bağlayarak şehir turu attılar.

Kadın motosiklet sürücüsü bayanlardan meme kanserine dikkat çekmek üzere pembe balonlarla süsledikleri motosikletleri ile şehir turu yaparak, kadın sağlığı ve meme kanserine karşı dikkat çekmek için tur attılar. Kadınlar Ali Hikmet Paşa meydanında meme kanserinin önemini anlatmak için toplandılar. Motorcu10’lar kulübünün kadınlar başkanı Selina Yağmur, "Motorcu10lar Kadınlar Kulübü olarak, sadece motor tutkusu için değil; kadın sağlığına dikkat çekmek, farkındalık ve bir kez daha hatırlatmak için toplandık. Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Biz de bu anlamlı ayda, pembe kurdelelerimizi takarak motorlarımızla yola çıktık. Çünkü biz biliyoruz ki farkındalık da cesaret ister, tıpkı motor sürmek gibi. Her bir kadının kendi bedenini tanıması, düzenli kontrollerini yaptırması ve ‘bana bir şey olmaz’ dememesi çok önemli. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sürüş, sadece bir etkinlik değil; her kadına, her anneye, her kardeşe bir çağrıdır. Biz Motorcu10lar Kadınlar Kulübü olarak diyoruz ki; kaskınızı taktığınız gibi, kontrollerinizi de ihmal etmeyin. Farkındalıkla, sevgiyle, dayanışmayla ve umutla bu anlamlı günde bizlere destek veren Başkanımız İsmail Uzan’a ve değerli motor tutkunu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.