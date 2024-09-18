Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. 25 farklı sanat dalında eğitimlerin verileceği kurslara kayıt için son başvuru tarihi 5 Ekim 2024 olarak belirlendi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kültür Sanat Merkezi 25 farklı branşta eğitim verecek. Bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalemişi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık dallarında verilecek olan kursların tamamı Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulacak. 5 Ekim tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslara, 15 yaşından büyük herkes, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nden ya da www.zeytinburnukultursanat.com adresinden çevrimiçi olarak başvurabiliyor.