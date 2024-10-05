Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinliklerde başlayan yangın, ihbar sonrası olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi tarafından kısa sürede müdahale edildi. Beş araç ve on altı personelin katıldığı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ayrıca, Tuzaklı mevkiinde ormanlık alanda başka bir yangın çıktı. Ekipler, bu yangını da kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.