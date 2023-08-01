Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'tan 31 Ekim 2023'e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklandığını İhracatçı Birlikleri'ne sözlü olarak bildirdi. Resmi yazının daha sonra gönderileceği belirtildi.

Bu kararın arkasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi marketlerindeki yüksek zeytinyağı fiyatlarına tepki göstererek, halkın yağ tüketimi için ihracatın durdurulması talimatı verdiği iddia ediliyor.

Tarım Kredi'deki zeytinyağı fiyatları, 1 litre naturel sızma zeytinyağında 199 TL ile 279 TL arasında değişiyor.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, son dönemde zeytinyağı sektöründe yaşanan gelişmeleri paylaşma ihtiyacı doğduğunu belirtti. Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre, dünya zeytinyağı üretimi İspanya ve İtalya başta olmak üzere %20 oranında azalırken, Türkiye'nin üretiminin ise %62 arttığı ifade edildi.

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı son dönemde hızlı bir şekilde artarken, ihracatın sevkiyat türüne göre dökme ve varilli yağların toplam ihracattaki payının %42'den %83'e yükseldiği belirtildi. Bu hızlı artışın iç piyasadaki zeytinyağı fiyatlarını da olumsuz etkilediği ve fiyatların genel enflasyonun üzerinde arttığı vurgulandı.

Aynı zamanda dünya zeytinyağı fiyatlarının da arttığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'nin AB üyesi ülkelere olan ambalajlı zeytinyağı ihracatının sınırlı olduğu ve İspanya ile İtalya gibi ülkelerin Türkiye'den dökme ve varilli zeytinyağı ithal ederek üçüncü ülkelere sattığı belirtildi.

Bu nedenle, Bakanlık tarafından her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 Cent kesinti yapılmasını düzenleyen bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı ve bu karar 19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Bakanlık, sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor ve önümüzdeki zeytinyağı hasat dönemi başlangıcına kadar ilave tedbirler alınacağını bildirdi.

Bu gelişmelerin kamuoyuna duyurulmasının ardından, zeytinyağı sektörüne ilişkin tartışmalar ve fiyat değişiklikleri hakkında merak edilenler artarak devam ediyor.