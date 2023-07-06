-Jojoba yağı, argan yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağların dışında zeytinyağının faydaları çok daha fazladır. Bitkisel yağlar genel olarak cilt ve saç sağlığı için daha çok tercih edilirken, zeytinyağı aynı zamanda genel sağlık sisteminin korunması için de tavsiye edilen yağlardan biridir.

Diğer yağların etkileri kadar da cilt ve saç sağlığının korunmasında ve güzellik amacıyla da tercih edilmektedir. Doğal yağlardan biri olan zeytinyağı özellikle kalp dostu olmasıyla öne çıkmaktadır. Kardiyovasküler sağlık sisteminin korunmasının yanı sıra, sindirim sistemi başta olmak üzere merkezi sinir sistemi ve daha pek çok bölge için ciddi yararları bulunuyor.

Zeytinyağının Faydaları Nelerdir?

Zeytinyağı tüm uzmanların düzenli olarak tüketilmesini tavsiye ettikleri önemli bitkisel yağlar arasında bulunuyor. Düzenli zeytinyağı tüketen kişilerde beyin sağlığı daha iyi seviyeye geldiği gibi, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski de azalmaktadır.

Özellikle kalp hastalıklarına yakalanma riski ciddi anlamda düşerken, sindirim sistemi ve organların daha sağlıklı hale gelmesi de mümkün olabilir. İşte zeytinyağını düzenli olarak tükettiğiniz zaman sağlığınıza olabilecek faydalarından bazıları şunlardır;

Cildi Güzelleştirir

Parlak ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği zeytinyağı, içermiş olduğu mineral ve vitaminler ile cildin beslenmesine yardımcı olur. Cildin nem dengesini korumakla birlikte daha parlak bir görüntü kazandıran zeytinyağının, yaşlanma karşıtı yağlardan biri olduğu bilinmektedir.

Yüksek miktarda antioksidan içeriklerine sahip olması nedeniyle, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle omega 3 yağ asitleri ve e vitamini gibi besin içerikleri, cildin beslenmesine büyük katkı sunar.

Antienflamatuar bileşikler serbest radikallere karşı savaşmaya yardımcı olurken, nemi cilde hapsederek daha yumuşak bir doku oluşmasına yardımcı olur. Güneşin cilt üzerindeki hasarını önlemede ve güneşin etkilerini azaltmak için de zeytinyağının faydaları bulunmaktadır.

Cilt hastalıklarına iyi gelen zeytinyağının özellikle cilt kuruluğu, kaşıntı, dökülme, kızarıklık ve egzama gibi rahatsızlıklar üzerindeki etkileri biliniyor. Cildin aşırı kurumasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek yağ bezlerindeki anormalliği ortadan kaldırmak için de zeytinyağı etkili bir besindir. Zeytinyağının cilt üzerindeki faydalarını görmek için cildinize doğrudan uygulamanız daha etkili olacaktır. Ancak yemeklerinin içerisinde tükettiğinizde dahi cildinizin geçen zaman içerisinde daha sağlıklı göründüğünü fark edebilirsiniz.

Kilo Kaybına Teşvik Eder

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız zeytinyağı düzenli olarak tüketebileceğiniz yağlar arasında bulunuyor. Şüphesiz ki diğer yağlar gibi belirli bir miktarda kalori içerse de, genel anlamda bazal metabolizmanın hazırlanmasına da yardımcı olur.

Dolayısıyla zeytinyağının kalorisini doğrudan hesaplamak yanlış olacaktır. Mide duvarlarının gerilmesi ve vücudun açlık hormonlarını yatıştırması gibi özellikler taşıması sebebiyle sağlıklı zayıflamak isteyenlere tavsiye edilmektedir.

Sindirim Sistemine İyi Gelir

Sağlıklı yağlar arasında olmasının yanı sıra karbonhidratlar ve karmaşık moleküller bakımından zengindir. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkileri bulunuyor. Bağırsak hareketlerini ve sağlıklı bağırsak bakterilerini artırıcı yönlerinin olması da zeytinyağının önemli etkileri arasındadır.

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur

Kan şekeri seviyesini düzenlenmesi sayesinde diyabet gibi kronik rahatsızlıkların görülme riskini düşürür. İnsülin seviyesini stabilize etmeye yardımcı olan zeytinyağı, kan şekerinde tehlikeli ani iniş ve çıkışları kontrol altına almakta yardımcıdır.

Anti-Flamatuvar Özellikleri Gösterir

İltihaplanmaya karşı da zeytinyağının faydaları bulunmaktadır. Özellikle eklem iltihaplanmaları için birçok etkisinin olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Gerek cilt yüzeyindeki iltihaplanmalar ve gerekse deri altındaki kasılmaların önlenmesi için faydalarının olduğu biliniyor.

Saç Sağlığını Destekler

Saçların sağlıklı bir şekilde uzayıp büyümesi için faydaları bulunmaktadır. Ayrıca saçın canlı görünmesi için de zeytinyağı en fazla tavsiye edilen bitkisel yağlar arasında bulunuyor. Kepek oluşumunu engellediği gibi saç derisinde besleyerek saçların kırılmasını önler.

Kalp Dostudur

Zeytinyağının en önemli faydalarından biri ise kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmasıdır. Kalp rahatsızlıklarını önlediği gibi kardiyovasküler sağlık sistemine de genel manada korumaya yardımcıdır. Birçok besin bile yüksek tansiyonun etkilerini azaltan ve hipertansiyon riskini düşüren zeytinyağı, her mevsim tüketilmesi tavsiye edilen besinlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Gözlere İyi Gelir

Doğrudan olmasa da gerek içerdiği mineraller, vitaminler ve gerekse antioksidanlar sayesinde göz sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Sağlıklı bir görüş açısı için faydalı olan zeytinyağı, makula dejenerasyonu gibi göz hastalıkları için önleyici etkiler gösterir. Düzenli tüketildiğinde zeytinyağının faydaları genel olarak bunlardır.