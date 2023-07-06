Real Madrid, Arda Güler'in transferini açıklamasının ardından, genç futbolcu imza atmak üzere İspanya'ya gidiyor.

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 yıllık sözleşmeye imza atmak için Türkiye saatiyle 15.00'dan sonra İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Madrid'e hareket etti..

Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü Florentino Perez'in katılımıyla düzenlenecek törende açıklayacağı öğrenildi. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe Kulübü, 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

REAL MADRİD'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe paylaşımda bulunuldu.

Real Madrid'in paylaşımı şöyle; "Yükleniyor..."

FENERBAHÇE'YE VEDA MEKTUBU

Havalimanında basın mensuplarına konuşmayan Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye şu ifadelerle veda etti:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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