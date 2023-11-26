Devletin burslarına da dahil olan öğrencilerinde yararlanacağı belediye bursları, okulların açılmasıyla beraber başvuruları açılmışken bir açıklamada Burhaniye Belediyesi’nden geldi.

Devlet öğrencilerin masraflarını karşılamak için burs imkanı sunarken, öğrencilerin okul yaşamaları boyunca adaptasyonlarının bozulmamasını hedefliyor. Devletin yanı sıra bazı belediyeler öğrencilere yönelik burs imkanı sunuyor. Söz konusu olan belediye sınırlarında yaşayan ve ikametgahı da bu sınırlar içinde olan öğrencilere sunulan bu desteğe belediye bursu adı verilmektedir. Bu imkandan binlerce öğrenci her sene yararlanıyor. 2023 2024 eğitim öğretim yılı Ekim ayı itibari ile başlamışken belediye burslarına dair bir açıklamada Burhaniye Belediyesi tarafından geldi.

Burhaniye Belediyesi’nin bursu

Burhaniye Belediyesi’nden gelen son dakika habere göre her ay toplamda 259 öğrenciye 1000 lira burs ödemesi yapacağını açıkladı. İlk kez 2021 senesinde 400 lira olarak başlayan burs ödemeleri 2023 senesinden itibaren bin lira olarak ödenecek. 10 ay gibi bir zaman dilimi ödenmesi kararlaştırılan bu burs için belediyenin ayırdığı bütçe de 2.5 milyon olarak açıklandı. Burs başvuruları ise belediyenin hizmet binasına bizzat giderek yapılacak.