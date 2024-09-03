Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva tesislerinde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 3. Lig ve amatör takımların mücadele edeceği karşılaşmalar 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
1. ELEME TURU'NDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor
Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor
Dersimspor - Adıyaman FK
23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor
Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor
Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor
Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü
Uşak Spor - 1922 Konyaspor
Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor
Zonguldak Kömürspor - Bartınspor
Sinopspor - Düzcespor
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor
Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor
Bu turu geçen takımlar, ilerleyen eleme turlarıyla birlikte Türkiye Kupası grup aşamasına yükselecekler.