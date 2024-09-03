Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva tesislerinde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 3. Lig ve amatör takımların mücadele edeceği karşılaşmalar 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

1. ELEME TURU'NDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor

Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor

Dersimspor - Adıyaman FK

23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor

Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor

Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor

Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

Uşak Spor - 1922 Konyaspor

Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor

Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

Sinopspor - Düzcespor

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor

Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor

Bu turu geçen takımlar, ilerleyen eleme turlarıyla birlikte Türkiye Kupası grup aşamasına yükselecekler.