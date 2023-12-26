Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur karşılaşmaları, 16 Ocak Salı, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programını açıkladı. TFF’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre kupada 5. tur mücadeleleri, 16 Ocak Salı, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. Türkiye Kupası’na Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu turda dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maç programı şöyle:

16 Ocak Salı

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

13.00 Antalyaspor - Pendikspor

13.00 Başakşehir - Boluspor

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

19.00 Adana Demirspor - 24 Erzincanspor

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Trabzonspor - Manisa FK

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor