Gebeliğin birinci haftası hamileliğin oluştuğu ilk hafta olarak kabul edilir ve bu dönemde bebeğiniz sadece yumurtalığa yerleşmiştir. Yumurtalığa yerleşen bebeğiniz ise daha fazla salgılamaya başladığınız östrojen hormonunuz sayesinde rahme yerleşerek hayata tutunmuştur. Ancak her ne kadar bebeğiniz rahminize yerleşse de bunu henüz ne siz ne de doktorunuz bilebilir.Çünkü birinci haftada bebeğiniz vücudunuzda ciddi anlamda her hangi bir değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla da ne kan testi sonuçlarında ne de idrar testi sonuçlarında bebeğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bebeğiniz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için en az üç hafta daha beklemeniz de fayda var.

Gebeliğinizin birinci haftasında tek yaşayabileceğiniz değişiklik adet döngünüzün gecikmiş olmasıdır ki bu bile muhtemelen sizi oldukça heyecanlandırmıştır. Ancak bu nokta da size küçük bir hatırlatmada bulunmamızda fayda var. Gebeliğin ilk haftası olduğu için bazen yumurtalık rahme tutunamaz ve gebelik gerçekleşmeyerek tekrar adet olabilirsiniz. Bu yüzden adet döngünüz geciktiğinde çok fazla heveslenmemenizi öneririz. Ancak beklenmeyen bir gebelik yaşıyorsanız da bu durumu adet döngünüzün gecikmesi olarak adlandırabilir ve adet söktürücü ilaçlara başvurabilirsiniz. Bu yüzden ilaç kullanmadan önce gebe olma ihtimalinizi göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Beklenen ve planlı bir gebelik düşünen bir anne adayı iseniz gecikmeyle birlikte hemen gebelik psikolojisine girme ihtimaliniz çok yüksek. Aşerme, bulantı, baş dönmesi gibi belirtiler yaşadığınızı zannedebilirsiniz ancak gebeliğin birinci haftasında bunların hiçbirisi meydan gelmez. Bu yüzden gebelik psikolojisine girmeden önce hayal kırıklığına uğramamanız için biraz daha beklemenizi ve test sonuçları çıkmadan fazla heveslenmemenizi öneririz. Bu dönemde yaşayacağınız sorunlar normal adet döngünüz öncesinde yaşamış olduğunuz bedensel ve psikolojik sorunlarla aynı olacaktır. Hatta içinizden ‘ Regl olsam da rahatlasam.’ bile diyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki birinci haftada bebeğiniz rahminize yerleşmiş de olabilir bu yüzden her ihtimale karşılık ağır işlerin altına girmekten kaçının. Birkaç hafta sonra test için doktora giderken ise son adet tarihinizi kaydetmeyi unutmayın. Çünkü eğer gebeyseniz doktorunuz bebeğinizin haftasını son adet tarihinize bakarak hesaplayacaktır.